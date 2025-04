Dnevnik o obravnavi mladoletniškega nasilja (10. 4.)

Ljubljana, 10. aprila - Tina Jereb v komentarju Pri nas "naslavljamo", drugje ukrepajo piše o obravnavi mladoletniškega nasilja. Opozarja, da so papirji uradnikov ob nasilnih dogodkih popisani, storilcu in žrtvi pa se v praksi ne zgodi nič. Primer iz gorenjske šole pred letom dni, kjer naj bi dečka spolno napadel sošolec, so pristojni po njenem mnenju hitro utišali.