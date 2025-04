V zrušenju strehe v Dominikanski republiki umrlo več kot 180 ljudi

Santo Domingo, 10. aprila - V torkovem zrušenju strehe nočnega kluba v prestolnici Dominikanske republike Santo Domingo je umrlo najmanj 184 ljudi, so v sredo sporočili reševalci. Dodali so, da so akcijo iskanja preživelih končali in da se bodo odslej osredotočili na iskanje trupel, poročajo tuje tiskovne agencije.