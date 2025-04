Edmonton z zmago nad St. Louisom v končnico NHL

Minneapolis, 10. aprila - Hokejisti Edmonton Oilers so prišli do odločilne zmage v boju za končnico, ko je minuto pred koncem rednega dela zadel Ryan Suter za slavje s 4:3 proti St. Louis Blues. Pred tekmo sta imeli obe ekipi po 93 točk, z zmago pa so naftarji potrdili nadaljevanje sezone. V ekipo se je po poškodbi vrnil Connor McDavid in se izkazal s tremi podajami.