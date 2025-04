Barcelona do visoke prednosti, PSG do malce manjše

Barcelona/Pariz, 9. aprila - Nogometaši Barcelone so že na prvi tekmi četrtfinala evropske lige prvakov napravili velik korak do uvrstitve med najboljše štiri ekipe. Na domači zelenici so Borussio Dortmund ugnali s 4:0. Na drugi današnji tekmi je Paris Saint-Germain doma s 3:1 ugnal Aston Villo.