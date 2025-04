Ilirija v zadnji četrtini do zmage in vodstva v polfinalu

Beograd, 9. aprila - Košarkarji Ilirije so povedli z 1:0 v zmagah v polfinalu regionalne lige Aba 2. V Čajetini so pred 1152 gledalci s 90:82 premagali Zlatibor in si pred drugo tekmo priigrali zaključno žogo za napredovanje v finale. Druga tekma bo na sporedu naslednjo sredo v Ljubljani.