Newyorške borze končale strmo navzgor

New York, 9. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice so sunkovito narasle po današnji napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo uvedel 90-dnevno zamrznitev dviga carin na uvoz iz tujih držav z izjemo Kitajske, za katero je carine dvignil na 125 odstotkov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.