Pričakovani finale med Calcitom in OTP banko Branikom

Kamnik, 9. aprila - V finalu ženskega odbojkarskega prvenstva bosta igrali favorizirani ekipi Calcita Volleyja in OTP banke Branika. Mariborčanke so polfinalno nalogo proti SIP Šempetru rešile v dveh tekmah, Kamničanke pa so se bolj mučile, Koprčanke so strle šele na tretji tekmi v Kamniku, kjer je bil izid 3:1.