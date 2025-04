Kanalci so se v finalu pridružili ACH Volleyju

Kanal, 9. aprila - V finalu moškega odbojkarskega prvenstva bosta igrala ACH Volley in Alpacem Kanal. Ljubljanska ekipa si je proti Krki finale priborila že po dveh tekmah, v obračunu Kanalcev in Calcita Volleyja pa je bila potrebna tretja tekma v Kanalu, gostitelji so jo dobili s 3:1 (24, -19, 19, 20).