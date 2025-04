Aranburuju organizatorji vrnili etapno zmago po Baskiji

Bilbao, 9. aprila - Španskemu kolesarju Alexu Aranburuju (Cofidis) so organizatorji po pregledu dokazov vrnili etapno zmago na dirki po Baskiji. Sprva so mu odvzeli zmago v tretji etapi, saj naj bi po napačni smeri peljal skozi krožišče, a se je ta pot izkazala kot pravilna, so na družbenih omrežjih sporočili organizatorji.