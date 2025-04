Na pogovoru o slovenski košarki opozorila na negativen vpliv ameriške košarke

Ljubljana, 9. aprila - Razvoj ameriške košarke vpliva tudi na evropsko košarko, so v večernem pogovoru o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti slovenske košarke izpostavili nekdanja košarkarja Ivo Daneu in Aljoša Žorga ter košarkarski trener Zmago Sagadin. Med drugim je zaradi visokih plačil privlačnejša za mlade talente, ki odhajajo čez lužo, so opozorili.