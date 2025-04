Svet Onkološkega inštituta Ljubljana sprejel finančni načrt

Ljubljana, 9. aprila - Člani sveta Onkološkega inštituta Ljubljana so na današnji seji sprejeli finančni načrt za leto 2025. Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v zavodu za leto 2025 izkazuje poslovni izid v višini 136.623 evrov. Člani so se seznanili tudi s programom dela ter poročilom o čakalnih dobah in posebnih programih za njihovo skrajševanje.