Evropske borze znova v rdečem, cene nafte najnižje v zadnjih štirih letih

London/Frankfurt/Pariz, 9. aprila - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so po torkovem okrevanju danes znova beležili padce. Glavni razlog za to je poglabljanje trgovinske vojne, ki jo je povzročila nedavna odločitev ZDA glede uvedbe dodatnih carin na uvoz blaga. Cene nafte so padle na najnižje vrednosti v zadnjih štirih letih, evro pa je pridobil.