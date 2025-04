ZDA priznale napako pri ukinitvi dela pomoči Svetovnemu programu ZN za hrano

Washington, 9. aprila - Ameriško zunanje ministrstvo je v torek priznalo, da so določeno pomoč v okviru Svetovnega programa ZN za hrano (WFP) ukinili pomotoma in jo bodo obnovili. Tiskovna predstavnica State Departmenta Tammy Bruce ob tem ni podrobno pojasnila, kako je prišlo do napake, za katere programe pomoči je šlo in v katerih državah.