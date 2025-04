Klinični psihologi, psihiatri in pediatri kritični do predloga zakona o psihoterapevtski dejavnosti

Ljubljana, 10. aprila - Predstavniki kliničnih psihologov, psihiatrov in pediatrov so kritični do predloga zakona o psihoterapevtski dejavnosti. Predlog uzakonja tudi psihoterapevtske pristope, ki niso znanstveno utemeljeni, so opozorili v izjavi za medije. V zdravstvo spušča zdravstvene delavce brez ustrezne izobrazbe, kar bi škodilo področju duševnega zdravja, menijo.