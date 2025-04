Pri medijskem poročanju o nasilju po mnenju strokovnjakov ključna dobrobit otroka

Ljubljana, 9. aprila - Mediji morajo pri poročanju o medvrstniškem nasilju v ospredje postaviti dobrobit vseh vpletenih otrok, so se na današnji razpravi Društva novinarjev Slovenije in Novinarskega častnega razsodišča strinjali strokovnjaki. Prepričani so, da je za odgovorno poročanje ključen tehten razmislek o vsakem posameznem primeru.