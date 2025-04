Newyorške borze po odzivu Kitajske in EU na ameriške carine uvodoma neenotno

New York, 9. aprila - Delniški indeksi na newyorških borzah so nov trgovalni dan začeli neenotno. Na trgih odmevajo protiukrepi, ki sta jih v odziv na ameriške carine napovedali Kitajska in EU. Ameriški predsednik Donald Trump pa je ljudem svetoval, da naj bodo mirni in da je zdaj odličen čas za nakup delnic, poročajo tuji mediji.