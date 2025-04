Predstavniki pacientov in psihoterapevtov za predlog zakona o psihoterapevtski dejavnosti

Ljubljana, 9. aprila - Zveza organizacij pacientov in predstavniki psihoterapevtov podpirajo predlog zakona o psihoterapevtski dejavnosti, saj menijo, da gre za velik in nujen mejnik pri izboljšanju skrbi za duševno zdravje. Čeprav se ne strinjajo z vsemi določbami, podpirajo, da je psihoterapija regulirana kot samostojni poklic, so zapisali v sporočilu za javnost.