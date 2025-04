Članice podprle protiukrepe EU v odziv na ameriške carine

Bruselj, 9. aprila - Članice EU so danes po navedbah Evropske komisije podprle uvedbo protiukrepov v odziv na carine na uvoz jekla in aluminija v ZDA. EU bo tako postopoma uvedla do 25-odstotne dodatne carine na uvoz ameriškega blaga v vrednosti okoli 20 milijard evrov. Prvi ukrepi se bodo začeli uporabljati prihodnji teden, večina preostalih pa sredi maja.