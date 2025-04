Ljubljanska borza po torkovem predahu danes izgubila dva odstotka

Ljubljana, 9. aprila - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je po torkovem predahu po večdnevnih padcih danes znova končal pod gladino. Nazadoval je za 2,03 odstotka na 1856,20 točke, potem ko so se pocenili vsi blue chipi. Borzni posredniki so sklenili za slabih 4,9 milijona evrov poslov, od tega 2,2 milijona z delnicami Krke, ki so se pocenile za več kot tri odstotke.