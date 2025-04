Druga okrogla miza na mednarodnem srečanju pisateljev centrov PEN posvečena vodi

Gorica, 9. aprila - Dan okroglih miz v Gorici so udeleženci 57. mednarodnega srečanja pisateljev in pisateljic sklenili z okroglo mizo na temo vode. Ob tem je Danilo Türk iz Geneva Water Hub poudaril, da se bo nedostopnost do vode v prihodnosti še povečevala, zaradi česar je nujno z njo ravnati odgovorno. Domače razmere je predstavila aktivistka Jasmina Jerant.