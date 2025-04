Od petka v Ljubljani predvidoma dvomesečna zapora na enem od vstopov v nakupovalno cono Rudnik

Ljubljana, 9. aprila - Od petka do predvidoma sredine junija bo zaradi rekonstrukcije cestišča za ves promet zaprta Lorenzova cesta na odseku od krožišča pri nakupovalnem središču Supernova na ljubljanskem Rudniku do Ukmarjeve ulice. Istočasno pa bodo na ljubljanski občini sprostili popolno zaporo Jurčkove ceste in omenjenega krožišča, ki je doživelo temeljito prenovo.