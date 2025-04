Zadeva Božić: Med hišnimi preiskavami na Okroglem zasegli tudi snov za redčenje prepovedane droge

Ljubljana, 9. aprila - Med hišnimi preiskavami na Okroglem, kjer naj bi slovenska celica Kavaškega klana hranila prepovedano drogo, so med drugim našli več pištol in snov za redčenje prepovedane droge, je na nadaljevanju sojenja za umor Danijela Božiča in poskus umora Žarka Tešanovića na ljubljanskem okrožnem sodišču danes navedlo tožilstvo.