Predstavniki evropskih držav z jedrskimi programi o pomenu ohranjanja visoke stopnje jedrske varnosti

Bled, 9. aprila - Uprava za jedrsko varnost je v torek in danes na Bledu gostila spomladansko plenarno zasedanje združenja predstojnikov evropskih upravnih organov za jedrsko varnost. Sodelujoči so med drugim poudarili pomen evropskega sodelovanja pri nadzoru in zagotavljanju visoke stopnje varnosti jedrskih objektov ter ustreznem ravnanju z radioaktivnimi odpadki.