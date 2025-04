Celjski policisti zaznavajo večje število predelanih koles z motorjem

Celje, 9. aprila - Celjski policisti so v zadnjih dneh v prometu zaznali večje število predelanih koles z motorjem, pri odkrivanju katerih pa jim je po novem v pomoč tudi merilnik hitrosti za e-skiroje in mopede. Eno predelano vozilo so celjski policisti v torek zasegli, obravnavali pa so tudi enega precej prehitrega voznika s tujim vozniškim dovoljenjem.