Reuters: ECB spričo ameriških carin v revizijo napovedi

Frankfurt, 9. aprila - Analitiki Evropske centralne banke (ECB) in nacionalnih centralnih bank območja evra bodo v luči uveljavitve t. i. vzajemnih carin na uvoz blaga v ZDA, ki so bistveno višje od pričakovanj, revidirali ocene o rasti BDP in inflaciji. Po pričakovanjih bo negativni učinek tolikšen, da bo vodil v gospodarsko stagnacijo, na spletni strani poroča Reuters.