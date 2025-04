Ob svetovnem dnevu hemofilije poudarek na ženskah z motnjami strjevanja krvi

Ljubljana, 9. aprila - Ženske so pri motnjah strnjevanja krvi pogosto spregledane in premalo ozaveščene, so izpostavili sogovorniki na današnji novinarski konferenci ob svetovnem dnevu hemofilije, ki ga zaznamujemo 17. aprila. Pod letošnjim geslom Dostop za vse: tudi ženske in dekleta krvavijo so poudarili tudi pomen večje ozaveščenost osebnih zdravnikov in ginekologov.