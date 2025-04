Zaživel podporni center za prehod v krožno gospodarstvo

Ljubljana, 9. aprila - Konzorcij na čelu z GZS je danes uradno zagnal Slovenski center za krožno gospodarstvo, ki prek kontaktnih točk gospodarstvu, javnemu sektorju, znanosti in civilni družbi nudi podporo pri ukrepanju za zeleni prehod in trajnostno prihodnost. Evropsko sofinancirani projekt, vreden 3,5 milijona evrov, bo trajal do sredine leta 2029.