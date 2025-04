Odbora DZ naklonjena široki javni razpravi o dvigu obrambnih izdatkov

Ljubljana, 9. aprila - Parlamentarna odbora za obrambo in za zunanjo politiko sta na današnji skupni nujni seji sprejela sklep o široki in vključujoči javni razpravi glede načrtovanega povečanja obrambnih izdatkov, ki ga je predlagala pobudnica seje, poslanska skupina Levica. Preostale tri predlagane sklepe so člani odborov zavrnili.