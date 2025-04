Ministrstvo opozarja na pritiske v zvezi z umeščanjem energetskih objektov v prostor

Ljubljana, 9. aprila - Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so danes opozorili, da retorika in aktivnosti, povezane z umeščanjem energetske infrastrukture v prostor, v zadnjem času včasih presegajo meje sprejemljivega. Izrazili so odločno nasprotovanje vsakršnim pritiskom, grožnjam ali poskusom ustrahovanja, uperjenih proti vpletenim v postopke.