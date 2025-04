Južna Koreja izrazila namero o organizaciji OI 2036

Seul, 9. aprila - Južnokorejski uradniki so med obiskom sedeža Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) ta teden izrazili namero države, da bi gostila poletne igre 2036, so potrdili športni vodje te države. Provinca Severna Jeolla in njeno glavno mesto Jeonju sta februarja premagala Seul v boju za kandidata Južne Koreje za izvedbo olimpijskih iger.