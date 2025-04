Zbiralci in predelovalci odpadkov pri GZS za strožje ukrepanje proti kršiteljem okoljskih predpisov

Ljubljana, 9. aprila - Člani sekcije zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkov, ki delujejo pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), so danes obsodili vsakršna ravnanja podjetij v sektorju, ki pomenijo nezakonit poseg v okolje. V njih vidijo eno hujših kršitev zakonodaje na področju varstva okolja in pristojne pozivajo k strožjemu ukrepanju.