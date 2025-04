EEA: Kakovost zraka v EU se izboljšuje, a standardi še niso doseženi

Koebenhavn, 9. aprila - Kakovost zraka v Evropi se stabilno izboljšuje, na večini merilnih postaj so količine najbolj škodljivih onesnaževal pod letnimi mejnimi vrednostmi EU. A bodo za doseganje veljavnih standardov v celoti in dogovorjenih zaostritev do leta 2030 potrebni dodatni ukrepi, zlasti v mestih, v zadnjem poročilu ugotavlja Evropska agencija za okolje (EEA).