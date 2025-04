Dnevnik: Odgovorne za lažna ekološka jajca s kmetije Kaučič oglobili in ovadili

Ljubljana/Gornja Radgona, 9. aprila - Uprava za varno hrano je zaradi ugotovljenih neskladij, ki jih je po razkritju skritih posnetkov reje kokoši pokazal inšpekcijski nadzor, kmetijskemu gospodarstvu Kaučič in podjetju M. M. Kaučič izdala plačilne naloge in odgovorne kazensko ovadila tožilstvu, poroča časnik Dnevnik. Med drugim so ugotovili zavajajoče označevanje jajc kot ekoloških.