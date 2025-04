Strokovnjaki Sveta Evrope v Trstu o položaju slovenske skupnosti v Italiji

Trst, 9. aprila - Člani svetovalnega odbora Sveta Evrope, zadolženega za spremljanje izvajanja okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin, so se v torek v Trstu sešli s predstavniki slovenske manjšine v Italiji. Seznanili so se s položajem slovenske skupnosti in izvajanjem njene zaščite, predstavniki manjšine pa so jim predstavili odprta vprašanja.