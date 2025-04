Obdobje gospodarskega protekcionizma za slovenska podjetja lahko tudi priložnost

Ljubljana, 9. aprila - Carine, ki jih uvajajo v ZDA, predstavljajo začetek obdobja gospodarskega protekcionizma in povečane negotovosti v svetovni trgovini. V tem času bodo uspešna tista podjetja, ki se bodo znala hitro prilagoditi, tudi z naložbami v ključne trge, kot so ZDA. To je priložnost tudi za slovenska podjetja, menijo v družbi Boston Consulting Group.