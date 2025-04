Za mednarodnega bookerja nominirane knjige izključno neodvisnih založb

London, 9. aprila - Za mednarodnega bookerja, s katerim v Združenem kraljestvu nagrajujejo leposlovje, prevedeno v angleščino, so letos nominirane izključno knjige, ki so izšle pri neodvisnih založbah. Za nagrado se tudi tokrat poteguje šest avtorjev in njihovih prevajalcev, med njimi je že tretjič nominirana britanska prevajalka Sophie Hughes.