Soglasje odbora okrepitvi nadzora nad spoštovanjem delovnega časa voznikov

Ljubljana, 9. aprila - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je potrdil predlog novele zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih. Z njim se po besedah Andreja Rajha z ministrstva za infrastrukturo povečuje nadzor nad spoštovanjem delovnega časa in obveznih počitkov poklicnih voznikov.