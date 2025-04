Zaradi požara v hiši ponoči v Mariboru evakuirali več ljudi

Maribor, 9. aprila - Na območju Tabora v Mariboru je minulo noč zagorelo ob stanovanjski hiši, ogenj pa se je razširil tudi na sam objekt. Več osebam so gasilci pomagali iz stavbe. Evakuirali so tudi stanovalce sosednjih objektov, ki so jim preventivno nudili zdravstveno pomoč, so pojasnili na mariborski policijski upravi.