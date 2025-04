Na Hrvaškem zaradi korupcije pridržali sedem uslužbencev zunanjega ministrstva

Zagreb, 9. aprila - Zaradi suma ponarejanja hotelskih računov za potne stroške so na Hrvaškem v torek pridržali sedem zaposlenih na zunanjem ministrstvu. Ker jih sumijo oškodovanja državnega in evropskega proračuna, jih preiskujeta tako Urad evropskega javnega tožilstva (EPPO) v Zagrebu kot hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok).