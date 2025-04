Šentiljčan v priporu zaradi suma več vlomov v gostinske lokale

Maribor, 9. aprila - Policisti so prejšnji teden odvzeli prostost 36-letnemu moškemu z območja Šentilja v Slovenskih goricah zaradi suma več vlomov v gostinske lokale v preteklih mesecih. S kazensko ovadbo so ga privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.