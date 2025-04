Vreme: Zmerno do pretežno oblačno ter razmeroma sveže

Ljubljana, 9. aprila - Danes bo sprva precej jasno. Čez dan bo zmerno, občasno pretežno oblačno. Več sonca bo ob morju. V zahodni in osrednji Sloveniji bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, gostejša oblačnost bo v vzhodni Sloveniji. V notranjosti bo prehodno zapihal veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 5, v mraziščih Notranjske do -3, najvišje dnevne od 14 do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo večinoma sončno, zapihal bo jugozahodnik. Zjutraj bo še hladno, čez dan pa se bo precej segrelo. Tudi v soboto bo sončno in predvsem zjutraj še malo topleje.

Vremenska slika: Iznad severozahodne Evrope sega do osrednjega Sredozemlja in Balkana območje visokega zračnega tlaka. Vremenska motnja se od severa pomika proti vzhodnemu Balkanu, naše kraje bo le oplazila v noči na četrtek. V višinah je nad nami močan severni zračni tok, s katerim priteka k nam razmeroma hladen in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zmerno do pretežno oblačno bo, več jasnine bo ob severnem Jadranu ter v sosednjih krajih Italije. V četrtek bo v sosednjih pokrajinah Italije in ob severnem Jadranu sončno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden, zvečer se bo pojavila zmerna obremenitev. V četrtek bo vpliv vremena zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju v noči na četrtek, in hitrejša utrujenost. Zvečer bo obremenitev postopno popustila.