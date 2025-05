Radio Maribor po 80 letih ostaja glas severovzhodne Slovenije

Maribor, 11. maja - Radio Maribor, druga najstarejša radijska postaja v Sloveniji, te dni obeležuje 80 let ustvarjanja programa in oddajanja. Prvič se je kot Radio svobodni Maribor oglasil na današnjo dan leta 1945 ob 13. uri, osem desetletij pozneje pa ostaja srce regije, zvest spremljevalec poslušalcev in glas severovzhodne Slovenije, sporočajo iz RTV Slovenija.