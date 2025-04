* Izidi: Buffalo Sabres - Carolina Hurricanes 3:0 Montreal Canadiens - Detroit Red Wings 4:1 Florida Panthers - Toronto Maple Leafs 3:1 New Jersey Devils - Boston Bruins 2:7 Columbus Blue Jackets - Ottawa Senators 5:2 Pittsburgh Penguins - Chicago Blackhawks 5:0 Nashville Predators - New York Islanders 7:6 (podaljšek) Dallas Stars - Vancouver Canucks 5:6 (podaljšek) Utah Hockey Club - Seattle Kraken 7:1 Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights 3:2 (kazenski streli) * Lestvice - vzhodna konferenca: - atlantska skupina: 1. Toronto 47 26 4 251:224 98 2. Tampa Bay 45 26 6 276:202 96 3. Florida 45 29 4 241:210 94 4. Ottawa 42 30 6 224:220 90 5. Montreal 39 30 9 236:253 87 6. Detroit 36 34 7 219:242 79 7. Buffalo 35 36 6 256:268 76 8. Boston 32 38 9 212:261 73 - metropolitanska skupina 1. Washington 49 19 9 277:211 107 2. Carolina 46 27 4 247:210 96 3. New Jersey 41 30 7 233:208 89 4. NY Rangers 36 34 7 230:235 79 5. NY Islanders 34 32 11 216:238 79 6. Columbus 35 33 9 250:264 79 7. Pittsburgh 32 35 12 233:285 76 8. Philadelphia 31 37 9 219:266 71 - zahodna konferenca: - centralna skupina 1. Winnipeg 53 21 4 265:182 110 2. Dallas 50 22 6 269:204 106 3. Colorado 48 27 4 268:223 100 4. St. Louis 43 29 7 242:224 93 5. Minnesota 42 29 7 212:224 91 6. Utah 36 30 12 225:235 84 7. Nashville 28 42 8 199:258 64 8. Chicago 22 46 10 209:283 54 - pacifiška skupina 1. Vegas 47 22 9 260:209 103 2. Los Angeles 44 24 9 227:191 97 3. Edmonton 44 28 5 244:225 93 4. Calgary 37 27 13 203:225 87 5. Vancouver 36 29 13 227:244 85 6. Anaheim 34 35 8 211:245 76 7. Seattle 34 39 6 237:254 74 8. San Jose 20 47 10 198:293 50