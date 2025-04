V Mozirskem gaju 47. razstava tulipanov in pomladnega cvetja

Mozirje, 9. aprila - V Mozirskem gaju se je z današnjim odprtjem 47. razstave tulipanov in pomladnega cvetja začela nova sezona. Letos so v parku cvetja zasadili 150.000 tulipanov 30 različnih sort, 20.000 narcis, 5000 hijacint, številne mačehe in drugo cvetje. Razstava bo na ogled do 5. maja, so sporočili iz Mozirskega gaja.