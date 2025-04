Hokejisti Ottawe prvič po letu 2017 v končnici lige NHL

Montreal, 9. aprila - Hokejisti Ottawa Senators so se kljub porazu z 2:5 v gosteh pri Columbus Blue Jackets prvič po letu 2017 uvrstili v končnico severnoameriške lige NHL, potem ko je Montreal premagal Detroit. Modri jopiči so prekinili niz treh zaporednih porazov, najbolj sta se izkazala Mathieu Olivier in Justin Danforth, ki sta vsak prispevala po gol in podajo.