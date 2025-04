Sodnik Beli hiši odredil povrnitev dostopa agenciji AP

Washington, 9. aprila - Ameriški zvezni sodnik je v torek prepoved dostopa tiskovni agenciji AP do predsednika ZDA Donalda Trumpa razglasil za neustavno. Beli hiši je odredil, da ji mora zagotoviti poln dostop do predsedniških dogodkov, med drugim v Ovalni pisarni in na letalu Air Force One. Uveljavitev je zaradi možnosti pritožbe Bele hiše odložil za pet dni.