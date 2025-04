V Varnostnem svetu pozivi k dialogu med Kosovom in Srbijo

New York, 9. aprila - Torkovo zasedanje Varnostnega sveta ZN o Kosovu je minilo ob pozivih k dialogu med Beogradom in Prištino. Predstavnika Srbije in Kosova sta nizala medsebojne obtožbe, veleposlanik Samuel Žbogar pa je v svojem nastopu izpostavil tudi pozitivne dogodke, kot so bile parlamentarne volitve na Kosovu.