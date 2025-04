Newyorške borze končale v rdečem

New York, 8. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili navzdol. Delnice na Wall Streetu so v torek znova padle, saj so sprva uspešna prizadevanja za povrnitev velikih izgub zbledela zaradi skrbi glede trgovinskih vojn ameriškega predsednika Donalda Trumpa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.