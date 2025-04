Za večino na odboru za zdravstvo poziv h krepitvi oskrbe na podeželju nepotreben

Ljubljana, 8. aprila - Odbor DZ za zdravstvo je na nujni seji zavrnil sklep NSi, s katerim bi ministrstvu za zdravje predlagali, naj pripravi ukrepe, ki bodo krepili zdravstveno oskrbo na podeželju. Koalicijski poslanci so v razpravi poudarili, da je vlada ukrepe sprejela s strategijo razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni do leta 2031 in da se že izvajajo.