Evropske borze okrevajo; stabilna nafta in evro

London/Frankfurt/Pariz, 8. aprila - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so po nedavnih razprodajah, ki jih je povzročila odločitev ZDA za t. i. vzajemne carine na uvoz blaga praktično z vsega sveta, danes nekoliko okrevali. Vlagatelji upe za umiritev svetovne trgovinske vojne polagajo v sprejetje trgovinskih sporazumov. Cene nafte in evra so medtem precej stabilne.